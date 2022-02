FPÖ plädiert in Lienz für leistbares Wohnen und weniger Verkehr

Lienz – Was tun junge Menschen, wenn sie nicht genug Geld für ein Eigenheim oder eine Mietkaufwohnung haben? Um diese Frage geht es der FPÖ Lienz. Listenführer und Bürgermeisterkandidat Manuel Kleinlercher schlägt günstige Startwohnungen als Lösung vor. „Beim leistbaren Wohnen gibt es Handlungsbedarf“, sagt er. „Für Gemeindewohnungen sind die Wartezeiten zu lang, und bei Mietkaufwohnungen braucht man einiges an Kapital. Woher sollen jungen Leute das nehmen?“

Was die Lienzer Freiheitlichen in der neuen Gemeinderatsperiode gerne umsetzen wollen: Eine Demokratie-Werkstatt für die Jugend, um jungen Menschen das Werkzeug und die Abläufe in Politik und Verwaltung näherzubringen. Bei diesem Vorhaben hofft Kleinlercher auf die Unterstützung der anderen Fraktionen. (co)