Netzstörung bei A1: Auch Raum Innsbruck von Internet-Ausfällen betroffen

Innsbruck – In Teilen Österreichs ist es Mittwochabend im A1-Netz offenbar vermehrt zu Ausfällen gekommen – auch in und rund um Innsbruck. Betroffen war vor allem das Mobilfunknetz, aber auch das WLAN fiel in einigen Haushalten aus. Ein Blick auf die Plattform allestörungen.at zeigte eine enorme Anzahl an Meldungen. Von 18.55 bis 19.20 stieg die Anzahl der Meldungen auf mehr als 5500. Der Störungskarte zufolge waren neben dem Raum Innsbruck vor allem auch Graz und Wien betroffen. Bisher hat sich A1 noch nicht zu dem Ausfall geäußert. (TT.com)