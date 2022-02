Nach tödlichem Rempler in Wörgl: Neffe wieder enthaftet

Wörgl, Innsbruck – Kurz vor Sperrstunde um 21.45 Uhr war es am Donnerstag in einem Wörgler Lokal zu einer denkbar unglücklichen Konstellation gekommen. Dort hatte ein 32-jähriger Türke erst seinen Lieblings(groß)onkel getroffen und den 59-Jährigen herzlich umarmt. Wenig später geriet der Neffe jedoch mit einem Arbeitskollegen wegen der Bezahlung einer Runde „Jägermeister“ in Streit. Der Onkel wollte darauf deeskalierend einwirken und stellte sich zwischen die beiden Streithähne. Dabei rempelte der 32-Jährige den an sich geliebten Onkel zur Seite, worauf der 59-Jährige so unglücklich mit dem Hinterkopf gegen eine Tischkante stürzte, dass er auf der Stelle tot war. Auch 40-minütige Reanimationsversuche konnten daran nichts mehr ändern.