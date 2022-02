21-Jähriger kam bei Kollision in Höfen ums Leben, zwei Schwerverletzte

Höfen – Bei einem Verkehrsunfall ist am Mittwochabend in Höfen ein 21-Jähriger ums Leben gekommen, zwei weitere Männer im Alter von 32 und 39 Jahren wurden schwer verletzt. Wie die Polizei berichtet, kollidierten kurz vor 19 Uhr in einer langgezogenen Kurve der Lechtalstraße ein Transporter und ein Auto.