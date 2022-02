Stall in Flammen: Großeinsatz der Feuerwehr bei Bauernhof in Radfeld

Radfeld – Ein Großaufgebot der Feuerwehr war am Mittwochabend in Radfeld im Einsatz: Gegen 23.45 Uhr brach in einem Stall ein Brand aus. Rund 100 Einsatzkräfte der Feuerwehren Radfeld, Kramsach und Rattenberg rückten an. Verletzt wurde niemand, Kühe und Ziegen konnten aus dem Stall gebracht werden. Die Brandursache war laut Polizei zunächst unklar. (TT.com)