Stall in Radfeld brannte nieder: Tiere entgingen Flammentod

Radfeld – Ein Großaufgebot der Feuerwehren der Region wurde am späten Mittwochabend kurz vor Mitternacht zu einem Großbrand in Radfeld gerufen. Als die Feuerwehrleute aus Radfeld und Rattenberg am Einsatzort eintrafen, stand das Stallgebäude bereits in Vollbrand, wie Einsatzleiter und Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Radfeld, Hans-Peter Ostermann, berichtet. Daraufhin wurde die Feuerwehr Kramsach nachalarmiert. Schnell war klar, dass sich im Stall nach wie vor Tiere befanden. „Wir haben alle aus dem Gebäude treiben und damit in Sicherheit bringen können – insgesamt fünf Ochsen und sieben Ziegen“, sagt Ostermann.