Skifahrer musste in Salzburg stundenlang in engem Graben ausharren

Wagrain – In Wagrain (Pongau) haben am Mittwochabend Bergretter und Mitarbeiter der Bergbahnen nach stundenlanger Suche einen vermissten Skifahrer aus einem engen Graben gerettet. Der 20-jährige Kolumbianer hatte am Nachmittag die Piste verlassen, war in steil abfallendes freies Gelände gefahren und konnte schließlich nicht mehr weiter. Weil er nach Betriebsschluss der Bahnen nicht am vereinbarten Treffpunkt auftauchte, schlug sein Vater Alarm.