Frau im Innsbrucker O-Dorf sexuell belästigt: Polizei sucht Zeugen

Innsbruck – Mit lautstarken Schreien schlug am Dienstagabend eine 29-Jährige einen Unbekannten im Innsbruck O-Dorf in die Flucht, der sie sexuell bedrängt hatte. Die Frau befand sich gegen 19.10 Uhr in der An-der-Lan-Straße auf Höhen der Hausnummer 26, als sie der Mann von hinten am Oberkörper packte. Er griff ihr auch noch vom Oberschenkel bis in den Schritt.