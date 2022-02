Mit Feldner ist ein Tiroler beim HCI schon zweistellig: „Es fühlt sich gut an"

In den Partien zuvor war es oft die Linie um Liga-Topscorer Tim McGauley, Daniel Leavens und Nico Feldner, die für den Unterschied sorgte. Gegen die Pustertaler Wölfe konnte sich dieses Dreigestirn „nur“ den 6:3-Schlusspunkt ins verwaiste Tor der Südtiroler durch Feldner gutschreiben lassen. „Es ist doch gut, wenn man sich nicht nur auf eine Linie verlassen muss und möglichst viele punkten“, notiert Feldner, der jetzt zweistellig bei zehn Saisontoren und insgesamt 22 Scorerpunkten hält: „Was soll ich sagen? Es fühlt sich gut an und spiegelt sich am Eis wider“, hält der 23-jährige Salzburg-Heimkehrer vor dem schweren Auswärtsdoppelpack bei den Vienna Capitals (morgen) und in Znojmo (Samstag) fest. „Auch da werden wir wieder anschreiben müssen. Denn wir reden oft in der Kabine, wie eng diese Liga ist. Der KAC (65 Punkte; Anm.) hat gerade einmal fünf Punkte mehr als wir (60; Anm.) und ist Vierter“, notiert Feldner, nachdem der Heimsieg über Pustertal die Haie vorerst wieder auf Rang acht hievte.