Fund von Babyleiche in Köln: Mutmaßliche Mutter festgenommen

Polizeibeamte haben ein totes Kind am Rheinufer in Köln geborgen.

Köln – Einen Tag nach dem Fund einer Babyleiche am Kölner Rheinufer hat die Polizei eine Frau festgenommen. Bei der 37-Jährigen könnte es sich nach ersten Erkenntnissen um die wohnungslose Mutter des Kindes handeln, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei am Donnerstag mit. Sie stehe im dringenden Verdacht, einen neugeborenen Buben, der noch gelebt habe, unter einer Aussichtsplattform am Rheinufer abgelegt zu haben.