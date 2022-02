Thiem-Comeback frühestens im März beim Masters in Indian Wells

Muss weiter auf sein Comeback warten: Dominic Thiem. © BARBARA GINDL

Miami - Dominic Thiem wird frühestens in etwa fünf Wochen auf die ATP-Tour zurückkehren. Das gab Österreichs Tennis-Star am Donnerstag via Aussendung bekannt. Demnach plant der Niederösterreicher beim am 10. März beginnenden Turnier in Indian Wells sein Comeback. Für die Events in Buenos Aires, Rio de Janeiro und Santiago sagte Thiem definitiv ab. Der 28-Jährige hat wegen einer Verletzung am rechten Handgelenk seit Juni des Vorjahres kein Spiel mehr bestritten.

Thiem wollte eigentlich in dieser Woche bei den Cordoba Open wieder wettbewerbsmäßig aufschlagen, dann aber kamen neuerlich Schmerzen und infolgedessen ein Zwangspause. Auf Anraten seiner Ärzte wird Thiem erst am Montag schrittweise wieder ins Training einsteigen. Er bereitet sich in den kommenden Wochen in Miami auf das Turnier in Indian Wells (Kalifornien) vor.