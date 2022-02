Plus

In Etappen werden im Februar die Corona-Maßnahmen in Österreich gelockert. Ab Samstag fällt mit der 2G-Regel im Handel eine der umstrittensten Beschränkungen. Auch bei körpernahen Dienstleistern und Veranstaltungen gibt es gravierende Änderungen. Wir fassen zusammen, was geplant ist und was bereits durchgeführt wurde.