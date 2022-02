Betrugsmasche in Tirol: Wieder Warnungen vor falschen Polizisten am Telefon

Innsbruck – Aktuell rufen wieder vermehrt Betrüger bei älteren Personen an und geben sich als Polizei bzw. Kriminalbeamte oder Angestellte eines Richters aus, um Opfern Bargeld, Sparbücher, Goldmünzen, Schmuck oder Wertgegenstände betrügerisch herauszulocken. Die Polizei warnt und rät einmal mehr zu erhöhter Vorsicht.

Die Betrüger täuschen dabei eine verdeckte Ermittlung vor und behaupten, dass der Name der Angerufenen auf einer Liste bei festgenommenen Einbrechern entdeckt worden sei. Darum sei ihr Hab und Gut weder zu Hause noch in Schließfächern bei der Bank mehr sicher – weshalb es nötig sei, die wertvollen Besitztümer an die angeblichen Kriminalbeamten zu übergeben.