Gute-Laune-Bilder von Karl Zangerl im Artdepot

Innsbruck – Stimmungsaufheller mit Wirkung und garantiert ohne unerwünschte Nebenwirkungen sind die Bilder, die Karl Zangerl malt. Es sei denn, man ist allergisch auf naiv-bunte, auf mittelgroßen Papieren ausgebreitete Idyllen. Dass der gelernte Psychiater gern südliche Gefilde mag, ist jedenfalls unübersehbar bei den in Acryl zelebrierten Impressionen, die der durch Lockdowns zunehmend depressiv gestimmten Seele einfach gut tun.

Das ganz spezielle Flair Brasiliens vermag der Autodidakt in seiner mit expressiver Vehemenz vorgetragenen Gegenwelt zur realen einzufangen. Licht, Sonne, Wärme, die auf den Punkt gebrachte Leichtigkeit des Seins. Wirklich große Kunst ist da nicht im Spiel, ein Anspruch, den Karl Zangerl, der, wie er sagt, immer schon gemalt hat, aber auch gar nicht erhebt.

Am überzeugendsten ist seine Malerei, wenn die Bilder menschenleer sind. Letztlich Stillleben, in denen der Künstler das Gesehene zeichenhaft verknappt. Scheinbar locker aus dem Handgelenk und doch sehr exakt choreografiert spielend mit Perspektiven, mit Auf- und Untersichten. Um letztlich das Gesehene zur plakativen Struktur zu verdichten, zu Gute-Laune-Botschaften, die fast körperlich erlebbar machen, wie es etwa an einem brasilianischen Strand riecht, die Luft flirrt, die Sonne brennt.