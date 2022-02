Gerichtssplitter: Streit in Familie, Polizisten verletzt

Eine mehrfache Mutter musste sich gestern am Landesgericht wegen Widerstandes gegen die Staatsgewalt verantworten. Ihr Erstkontakt mit dem Strafgericht rührte aus einem Streit mit dem Vater unter dem Einfluss von 1,7 Promille. Er war so heftig, dass die „Oma“ besorgt die Polizei anrief. Beim Versuch, die Frau zu bändigen, musste letztlich die Festnahme ausgesprochen werden. Dabei stemmte sich die Alkoholisierte sogar gegen den Streifenwagen, ein Polizist wurde am Daumen verletzt. Die Angeklagte zum Beamten: „Entschuldigung, das war nicht ich, sondern der Alkohol!“ Richterin Sabine Krainer bewilligte der Reuigen darauf eine Diversion mit 500 Euro Pauschalbuße. Dazu bekam RA Hermann Rieder für den Beamten aber auch 500 Euro Schmerzensgeld zugesprochen – weitere Forderungen folgen.