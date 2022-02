Prozess um schweren Raub: Rolex-Räubern drohen 15 Jahre Haft

Innsbruck – Anfang November erlebte ein Unterländer (32) ein blaues Wunder der anderen Art. In einer Bar war der Nachtschwärmer mit zwei Männern (20, 28) ins Gespräch gekommen, die sich aber schon bald mehr für seine Uhr – eine Rolex im Wert von 13.000 Euro – als für ihn selbst interessierten. So prüften sie schon während des Gesprächs die Uhr online auf Echtheit. Gegen vier Uhr zückte der Unterländer seine mit 200 Euro gefüllte Geldtasche, um zu zahlen. Hier reißt dann seine Erinnerung ab. Sie setzt erst wieder in einer Gasse ein. Dort war der 32-Jährige von dem Duo brutalst verprügelt und beraubt worden. Rolex, Geldtasche, Handy und sogar der Asthmaspray – alles weg.

Grenzüberschreitende Zusammenarbeit der Polizei in Tirol und Bayern mündete dann in einem Fahndungserfolg. Neben der Auswertung von Videomaterial hatte sich das Duo auch ein wenig selbst überführt. So waren beide in der Nacht des Überfalls u. a. mit einer Security-Jacke auffällig gekleidet. Derart adjustiert präsentierte sich das Duo aus Rosenheim auch in den sozialen Medien.