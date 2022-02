Tanztheaterchef Gasa Valga: „Ich habe nicht mit Ablöse gerechnet“

Innsbruck – Die TT erreicht Enrique Gasa Valga telefonisch bei den Proben zu „Mariá de Buenos Aires“. Sorgen hat der populäre Tanztheaterchef auch so schon genug: Die Sängerin dieser Produktion ist an Corona erkrankt, Ersatz für die Vorstellung heute Abend muss her. Und just in dieser Lage ereilt den Spanier gestern auch in eigener Sache eine Nachricht, die ihn „sehr traurig macht“, wie er offen zugibt. Die designierte neue Landestheaterchefin Irene Girkinger teilt Gasa Valga mit, dass sie ihn mit der Saison 2023/24 als Chef der Tanzcompany ablösen wird. Nach fast 20 Jahren im Haus, zuerst als Tänzer und die letzten 13 Jahre als Leiter der Tanzcompany. „Ich habe das wirklich nicht erwartet, wir waren so erfolgreich, ein Zugpferd des Landestheaters“, ist Gasa Valga merklich betroffen.