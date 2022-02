Tödlicher Horrorunfall im Zillertal: 37-Jähriger zu zwei Jahren Haft verurteilt

Innsbruck – Nach einem schweren Verkehrsunfall unter Alkohol- und Drogeneinfluss musste sich am Freitag ein 37-Jähriger am Innsbrucker Landesgericht verantworten. Sein Beifahrer (32) starb damals. Dem Mann wurde grob fahrlässige Tötung vorgeworfen. Er wurde zu zwei Jahren Haft verurteilt.

"Für jemandem, der mit der Rechtsordnung so auf Kriegsfuß steht, gebührt so eine Strafe. Dieses Auto war in ihren Händen eine Waffe", begründete Richterin Helga Moser das Urteil. Der Angeklagte und der Staatsanwalt gaben kein Erklären ab.

An den Unfall könne er sich nicht mehr erinnern, sagte der Angeklagte am Freitag vor dem Innsbrucker Landesgericht. So wurde von ihm auch nicht ausgeschlossen, dass der Beifahrer der eigentliche Lenker war. Das Unfallopfer war der beste Freund des Angeklagten. Dieser will ihn hin und wieder mit dem 625-PS-BMW fahren lassen haben.