Die Haie wollen die „Caps“ am falschen Fuß erwischen

Wien – Für die Innsbrucker Haie lohnt es sich, auf der Suche nach wohltuenden Erinnerungen an die Vienna Capitals etwas tiefer in die Vergangenheit einzutauchen. Denn zuletzt hatte der HCI im Duell mit dem heutigen Gegner wenig zu melden: Die Cracks aus der Tiwag-Arena verloren acht der jüngsten zehn Duelle. Den letzten Auswärtssieg in der Bundeshauptstadt feierte man gar am 18. März 2018. Schnee von gestern. Wie auch die schönste Assoziation, denn der aktuelle Tabellennachbar war auch der letzte HCI-Gegner in einem Play-off.