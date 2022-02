Wintersturm in den USA: Flugausfälle und Zehntausende ohne Strom

© BILL GREENBLATT via www.imago-images.de

Ein Mann fährt mit einem Traktor durch den Schneesturm in St. Louis.

Washington – Ein Wintersturm im Süden und mittleren Westen der USA hat den Flugverkehr behindert und in Zehntausenden Haushalten für Stromausfälle gesorgt. Besonders betroffen waren am Donnerstag Staaten wie Tennessee, Texas oder Ohio. Energieversorger meldeten der Webseite poweroutage.us Zehntausende Haushalte ohne Strom - in Tennessee waren es zeitweise um die 140.000. Behörden forderten die Menschen auf, die vereisten Straßen zu meiden.