Großes Cupfieber bei Innsbrucks junger Garde

Innsbruck, Schwaz – In einem internen Testspiel gegen die Erstliga-Garde aus Schwaz wollten die „Jungs“ aus der Challenge League von medalp Handball Tirol kennen lernen, was sie heute in der Sporthalle Hötting West gegen ein österreichisches Spitzenteam wie Krems erwartet. „Mir wäre ein HLA-Nachzügler oder starker Zweitligaverein als Gegner lieber gewesen. Wir werden dennoch alles reinwerfen. Körperlich ist Krems natürlich noch einmal eine andere Hausnummer“, weiß medalp-Cheftrainer Klaus Hagleitner, der im selben Atemzug hinterherschickt: „Das ist die dritte Cuprunde. Wir sind in dieser Saison (12 Liga-Siege, Anm.) noch ungeschlagen und die Jungs haben sich dieses tolle Spiel absolut verdient.“ Genauso wie Tiroler Handball-Fans, die auf den Rängen zahlreich die Daumen drücken.