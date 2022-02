2021 Rekord bei offenen Stellen: 146.000 unbesetzt im Quartal

Wien – Derzeit sind gut 400.000 Menschen ohne Job, gleichzeitig waren in den vergangenen vier Quartalen im Schnitt 146.000 Posten unbesetzt. Das ist ein Rekordwert, im Jahr 2020 waren es 102.600 und ein Jahr davor 128.200 Stellenangebote gewesen. Den größten Zuwachs an offenen Stellen gab es im produzierenden Bereich mit einem Plus von 50 Prozent im Jahresvergleich. „Hier waren im Jahr 2021 durchschnittlich 40.200 Stellen vakant", so Statistik-Austria-Generaldirektor Tobias Thomas.