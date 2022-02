Die Olympiaschanze verleiht Kraft, Fettner und Co. wieder Flügel

"Ich bin froh, dass es so stabil ist und so gut funktioniert. Überraschend für mich, ich hätte es mir so gewünscht, das nehme ich gern", sagte Kraft nach seinen Befreiungssprüngen. Die (kleinere) Schanze taugt ihm. "Vielleicht ist es gut, wenn alles einmal bissl langsamer dahin geht." Der erste von drei reinen Männer-Bewerben geht am Sonntag (12.00 Uhr/live TT.com-Ticker) in Szene, davor gilt es aber die Qualifikation am Samstag (7.20 Uhr) zu überstehen.