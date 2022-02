Lawinenserie in Tirol: Fünf Tote in Spiss, fünf Verschüttete in Sölden

Die Rettungskräfte beim Sucheinsatz nach dem Lawinenabgang in Sölden. © ZOOM.TIROL

Sölden, Spiss – An der tirolerisch-schweizerischen Grenze in Spiss (Bezirk Landeck) sind am Freitag bei einem Lawinenabgang fünf Menschen ums Leben gekommen. Vier Personen wurden tot aus den Schneemassen geborgen, eine fünfte Person wurde noch reanimiert, konnte aber nicht mehr gerettet werden. Ein weiteres Mitglied der sechsköpfigen Skitourengehergruppe überlebte und wurde ins Krankenhaus in die Schweiz geflogen.

Entgeltliche Einschaltung

Nähere Informationen zu Identität und Nationalität der Opfer waren vorerst nicht bekannt. Zum Einsatzort flogen zwei Schweizer Hubschrauber, ein österreichischer Notarzthubschrauber sowie ein Polizeihubschrauber.

Das Schneebrett ging bei der Fließer Stieralpe ab und damit im freien Gelände. Die Vermisstensuche durch die Einsatzkräfte wurde inzwischen abgeschlossen.

📽 Video | Fünf Tote bei Lawinenabgang in Spiss

Gewinnspiel: Jahresabo für Body & Soul TT-ePaper 4 Wochen gratis ausprobieren, ohne automatische Verlängerung Jetzt teilnehmen Ich bin bereits Abonnent

Sobald Sie das Video laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und APA Videoplattform (Datenschutz) ausgetauscht. Durch Klick auf "Zustimmen und Abspielen" werden alle Drittanbieter-Inhalte künftig automatisch geladen. Sie können diese Funktion später jederzeit wieder deaktivieren. Zustimmen und Abspielen

Fünf Verschüttete bei Lawinenabgang in Sölden

Am Rettenbachferner in Sölden lief am Freitag fast zeitgleich ein Großeinsatz: Gegen 11.40 Uhr ging dort eine Lawine auf eine Piste im Skigebiet ab. Laut Polizei gab es fünf Verschüttete. Sie konnten lebend geborgen werden. Eine der geborgenen Personen musste reanimiert werden.

Die Geborgenen wurden in die Klinik nach Murnau in Bayern, in das Krankenhaus Zams, in die Sportklinik in Sölden sowie zu einem Arzt gebracht. Die Identitäten waren auch hier noch unklar und auch in diesem Fall war Freitagnachmittag noch eine weitere Suchaktion im Gange.

Die Lawine wurde offenbar von den Wintersportlern selbst im freien Skiraum ausgelöst und ging dann auf die Piste ab, sagte Jakob Falkner, Chef der Bergbahnen Sölden, gegenüber der Tiroler Tageszeitung.

Lawine in Kaltenbach

Ebenfalls kurz vor Mittag kam es im Skigebiet Kaltenbach zu einem Lawinenabgang. Variantenfahrer lösten im freien Skiraum das Schneebrett selbst aus. Zwei Personen wurden teilverschüttet. Die Wintersportler konnten sich mit Hilfe einer weiteren Person selbst aus den Schneemassen befreien.

Der Lawinenkegel wurde mit einem Einsatzhubschrauber abgeflogen, weitere Verschüttete konnten laut der Bergbahn Skizentrum Hochzillertal ausgeschlossen werden.

Erhebliche Lawinengefahr in Tirol

Für Freitag gab der Lawinenwarndienst des Landes Stufe 3 der fünfteiligen, also erhebliche Lawinengefahr, aus. Seit Montag fielen in Tirol verbreitet 50 Zentimeter bis 1,20 Meter Schnee, lokal bis zu zwei Meter. Trockene Lawinen könnten auch am Freitag verbreitet schon von einzelnen Wintersportlern ausgelöst und groß werden, warnten die Experten des Lawinenwarndienstes.

Die Lawinengefahr bleibt mit Stufe drei (orange) von fünf im ganzen Land erheblich. © Lawinenwarndienst

In tiefen und mittleren Lagen und an steilen Grashängen seien zahlreiche Gleitschneelawinen und feuchte Rutsche zu erwarten, vor allem solche mittlerer Größe. Der Lawinenwarndienst rief die Wintersportler zu Zurückhaltung bei Touren und Variantenabfahrten auf. Die Experten wiesen bisher stets darauf hin, dass bei Gefahrenstufe 3 die meisten Lawinenunfälle passieren würden.

Lawinenwarndienst-Chef Mair "wütend und enttäuscht"

Der Leiter des Tiroler Lawinenwarndienstes, Rudi Mair, hat sich angesichts der zahlreichen Lawinenunfälle im Bundesland am Freitag, von denen jener in Spiss besonders tragisch endete, "wütend und enttäuscht" gezeigt. Man könne nicht mehr tun, als ständig zu appellieren, bei solchen Verhältnissen und bei wenig Erfahrung auf Skitouren zu verzichten. Mair mahnte die Wintersportler vor allem, sich nicht nur die Gefahrenstufe anzuschauen.

Sie müssten stattdessen auch das "Kleingedruckte" komplett lesen, also den gesamten Text des Lawinenwarndienstes, der eine "Informationspyramide" darstelle. Auf die Frage, ob man nicht die Gefahrenstufe 4, also große Lawinengefahr, länger aufrechterhalten solle, um die Wintersportler zu sensibilisieren, meinte Mair: "Das wird intern durchaus auch diskutiert. Man darf die Gefahrenstufe aber nicht als Warninstrument missbrauchen". Es gehe um die fachlich exakte Einschätzung der Lage und die daraus resultierende Gefahr. Am Freitag herrschte in Tirol verbreitet Gefahrenstufe 3, also erhebliche Lawinengefahr. Bei dieser Stufe passieren statistisch gesehen die meisten Lawinenunfälle.

Die Menschen müssten einfach erkennen, dass es zu bestimmten Zeiten einfach zu gefährlich ist und keinen Sinn macht, sich abseits der gesicherten Pisten zu bewegen. So schön das Tourengehen auch sei. "Ein bisschen das ganze mit Herz und Verstand betreiben und das Hirn einschalten" – so der Appell des Leiters des Tiroler Lawinenwarndienstes.

Mehr als 50 Lawinenunfälle seit Donnerstag registriert

Am Freitag habe ein "klassisches Klumpenrisiko" bestanden, so Mair. Mehrere Faktoren seien zusammengekommen, die fatale Lawinenunfälle zur Folge haben können. Zum einen viel Neuschnee in den vergangenen Tagen, darüber hinaus stürmischer Wind mit Verfrachtungen als Folge und quasi zu schlechter letzt ein nahendes Wochenende mit prognostiziert gutem Wetter. Seit Donnerstag wurden in Tirol über 50 Lawinenunfälle registriert – zum Großteil mit glimpflichem, aber leider auch mit tragischem Ausgang.

"Ich appelliere an alle Wintersportlerinnen und Wintersportler, auf den gesicherten Pisten zu bleiben. Nur Personen mit besonders guten Schnee- und Lawinenkenntnissen sollten bei diesen Verhältnissen Skitouren im freien Skigelände andenken. Alle anderen sollten sich von der Lawinenwarnstufe 3 nicht verleiten lassen, den gesicherten Skiraum zu verlassen", meldete sich auch Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) in einer Aussendung zu Wort.

Bundesheer in Bereitschaft