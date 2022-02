Alkoholisierter Lenker verletzte in Seefeld Jogger am Arm

Seefeld – Am Donnerstagnachmittag stieß auf der Seefelder Straße ein Auto mit einem Jogger zusammen. Wie die Polizei mitteilte, setzte der 28-jährige bosnische Lenker des Autos zu einem Überholmanöver an. Dabei übersah er wohl einen Jogger am linken Fahrbahnrand. Das Fahrzeug touchierte den Läufer mit dem Seitenspiegel. Darauf hielt der Mann an und brachte den 48-jährigen Griechen zu einem Arzt.