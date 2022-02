Die „Baumeister" von Lawinen: Neuschnee, Erwärmung, Wind

Für Freitag gab der Lawinenwarndienst des Landes Stufe 3 der fünfteiligen, also erhebliche Lawinengefahr, aus. Seit Montag fielen in Tirol verbreitet 50 Zentimeter bis 1,20 Meter Schnee, lokal bis zu zwei Meter. Trockene Lawinen könnten auch am Freitag verbreitet schon von einzelnen Wintersportlern ausgelöst und groß werden, warnten die Experten des Lawinenwarndienstes.