Facebook wird volljährig: Eine viel kritisierte Erfolgsgeschichte

Am Freitag wird Facebook 18 Jahre alt. Datenschützer kritisieren immer wieder den Umgang der Firma mit sensiblen Daten. Dennoch ist der Social-Media-Gigant nicht mehr aus unserem Alltag wegzudenken. Immerhin sind beinahe 75 Prozent aller Menschen in Österreich aktive Facebook-Nutzer. Nun plant das Unternehmen den nächsten Schritt in der Evolution des Internets – Facebook will ins „Metaverse“.