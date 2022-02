Insolventer „Mozartkugel-Hersteller" Salzburg Schokolade vor Rettung

Grödig – Die Süßwaren-Gruppe "KEX Confectionery" rund um Julius Meinl V. steht vor der Übernahme des in die Insolvenz geschlitterten Süßwarenherstellers Salzburg Schokolade in Grödig. Zwar findet am Montag, 12.00 Uhr, am Landesgericht Salzburg noch die Prüftagsatzung statt, stimmen die Gläubigervertreter und das Gericht dem vorgelegten Sanierungsplan zu, gelten das Traditionsunternehmen und alle noch bestehenden 130 Arbeitsplätze als gerettet, informierte die KEX-Holding am Freitag.