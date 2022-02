Isländische Regierung will Walfang 2024 komplett beenden

Reykjavik – Die isländische Regierung will den umstrittenen Walfang 2024 beenden. Dies kündigte Fischereiministerin Svandis Svavarsdottir am Freitag an. Die noch bis 2023 geltenden Fangquoten sollten nicht verlängert werden. Die Politikerin der Links-Grünen Bewegung verwies dabei auf sinkende Nachfrage.