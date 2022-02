Erneute Pleite bei den Capitals: Wien bleibt für HCI ein weißer Fleck

Dabei hatte alles so gut begonnen: Denn wenn ein Spieler Tor an Tor reiht, dann spricht man von einem „Lauf“. Genau so einen hat Alex Dostie, der die Haie eiskalt in Führung schoss (10. Minute). Es war sein fünfter Treffer in Serie. Die Antwort der Caps? Nach einer wunderschönen Kombination traf Joel Lowry zum Ausgleich. In der Folge entwickelte sich ein Spiel mit Chancen auf beiden Seiten. Die wohl beste hatte der HCI, als der diesmal im Angriff auflaufende Allrounder Jan Lattner die Latte traf.