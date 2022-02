Toyota Highlander: Unscheinbarer Verpackungskünstler

Innsbruck – Das ermüdende Klischee geht uns nicht aus dem Kopf: „Es kann nur einen geben!“ Genau dieser Satz ist jenen wohlvertraut, die den Film „Highlander“ aus dem Jahre 1986 gesehen haben. Visuell und akustisch beeindruckend kämpfen „Unsterbliche“ in Schwertduellen über Jahrhunderte gegeneinander, um den „Preis“ – eine Art Vergöttlichung – zu gewinnen. Wer unterliegt, verliert den Kopf (und die „Unsterblichkeit“). Ganz so phantastisch geht es bei Toyota nicht zu, auch wenn die Japaner Ende des vorigen Jahrtausends viel Phantasie für alternative Antriebe übrighatten. Dies materialisierte sich im Hybridsystem, der Kombination aus Benzin- und Elektromotoren, was Verbrauchs- und Emissionsreduktion in Aussicht stellte.