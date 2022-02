Seat Arona: So zeitgemäß kann SUV sein

Innsbruck – Auch wenn es am Automobilmarkt derzeit turbulent zugeht, eine Konstante bleibt: Der Trend zum SUV ist ungebrochen. Wer sich einmal an Bodenfreiheit und hohe Sitzposition gewöhnt hat, will wohl nie mehr eine Etage tiefer einsteigen. Besonders erfolgreich im Segment das City-SUV (rund 4,2 Meter): der Seat Arona, fescher spanischer Bruder des VW T-Cross.

Ein für den Alltagsbetrieb nahezu ideales Schnittfeld bietet der Arona auch in puncto Größe, Gewicht und Raumfülle. So bietet das mit 4,15 Metern Länge wunderbar kompakte SUV auf allen Sitzplätzen Raum in Hülle und Fülle und übertrifft damit so manches Kompaktmodell.