Weerberg ist für Grüne Signal, Liste Fritz fordert Ende für Test-Tourismus

Sichtlich erleichtert zeigt sich der grüne Tourismussprecher Georg Kaltschmid über das „Aus des Projekts mit 220 Betten auf einer Weerberger Wiese“. Kaltschmid hatte das Vorhaben zuletzt scharf kritisiert und auf die möglichen negativen Konsequenzen hingewiesen: „Solche Projekte klingen oft vielversprechend, die Investoren machen den Gemeinden diese Projekte schmackhaft, neue Arbeitsplätze, neue Gästeschichten und ein paar Euro Kommunalsteuer werden in Aussicht gestellt. In der Realität haben diese dann oft nur negative Auswirkungen auf die Region.“ Generell sieht Kaltschmid ein Umdenken in der Bevölkerung. „In Weerberg oder auch in Gschnitz, wo sich die Bevölkerung gegen die Errichtung eines Campingplatzes ausgesprochen hat, sehen wir immer mehr, dass die Bevölkerung keine touristischen Großprojekte auf der grünen Wiese mehr will.“