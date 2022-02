Die Akademie wird Labor: Alles neu bei den Schwazer Klangspuren

Schwaz – Neue Köpfe, neue Ideen. Was beim Tiroler Landestheater bald ansteht, haben die Klangspuren in den vergangenen Wochen bereits vollzogen. Clara Iannotta und Christof Dienz haben die künstlerische Leitung des renommierten Tiroler Festivals für Neue Musik von Reinhard Kager übernommen. Auch sie wollen in den künftigen Auflagen neue Schwerpunkte setzen. Eine Änderung ist inzwischen beschlossene Sache: Das Ausbildungsprogramm, das die Klangspuren zuletzt mit der International Ensemble Modern Akademie anboten, wurde neu gedacht. Und es hat ab heuer einen neuen Namen: Klangspuren Future Lab. Dort sollen künftig internationale und regionale NachwuchsmusikerInnen mit namhaften Künstlerinnen und Künstlern intensiv zusammenarbeiten.