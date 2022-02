Hennermann bei „Tirol Live": Corona verstärkt die Angst vor Armut

Innsbruck – Der Winter in Tirol ist Herausforderung genug, doch was bedeutet „Winter“ für einen Obdachlosen, der sein Leben „auf der Straße“ verbringt? Michael Hennermann, Geschäftsführer des Vereins für Obdachlose, weiß bestens darüber Bescheid und berichtete im Tirol-Live-Studio etwa über negative Begleiterscheinungen, die dem Wohnungsverlust vorausgehen.

Tatsächlich auf der Straße zu leben, ohne geschützte Bereiche wie eine Unterkunft, geht im Winter bei Kälte und Nässe an die Substanz. Arbeitslosigkeit, familiäre, soziale und psychische Probleme und Sucht seien die Hauptgründe, warum Menschen ein Leben auf der Straße führen.

📽️ Video | Michael Hennermann in „Tirol Live”

Über die Delogierungspräventionsstelle versucht der Verein für Obdachlose Menschen aufzufangen, bevor der Wohnungsverlust zuschlägt. „Wir versuchen auf mehreren Ebenen präventiv zu arbeiten“, bestätigt Hennermann. Gleichzeitig sei man mit der aufsuchenden Straßensozialarbeit „streetwork“ auch die letzte Anlaufstelle für Menschen auf der Straße. „Wir gehen auf die Leute zu, die Notschlafstellen suchen oder die in Abbruchhäusern oder an versteckten Plätzen tatsächlich auf der Straße stehen. Wir bieten ihnen auch Tagesstruktur an“, sagt Hennermann. Essen, Körperhygiene, Kleidung waschen, aber auch soziale Kontakte in der Teestube würden sehr wertgeschätzt.