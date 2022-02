Nach ORF-Absage: Die Impflotterie wird für die Regierung zur Blamage

Kanzler Nehammer (r.) und Vizekanzler Kogler schlittern im Zusammenhang ihres Pandemie-Managements in die nächste Peinlichkeit.

Geplant war, dass jeder zehnte Geimpfte eine Chance habe, Gutscheine im Wert von 500 Euro zu gewinnen, die bei heimischen Betrieben einzulösen sind. Als Kosten wurde bis zu eine Milliarde Euro veranschlagt, abwickeln sollte dies auf Zuruf der ORF. Doch dort war gleich das Rumoren zu hören. Zuletzt hatte sich auch der Redakteursrat kritisch zu dem Vorhaben geäußert. So entstehe der Eindruck eines „Staatsfunks“, der Aufträge der Regierung abzuarbeiten hätte, was den Ruf und die Unabhängigkeit der Berichterstattung gefährde.

Gestern nun wurde die Absage des ORF bekannt. Angegeben wurden rechtliche Gründe. So steht der türkis-grünen Bundesregierung die nächste Blamage ins Haus. Wenn überhaupt, dann kann diese Impflotterie bestenfalls in ein paar Monaten starten.

Man arbeite aktuell an der Entwicklung rechtskonformer Alternativen mit anderen möglichen Partnern, teilte die Regierung am Freitag mit. Man bekenne sich weiter zum Vorhaben, Anreize für eine höhere Impfquote zu setzen, hieß es in dem Statement.