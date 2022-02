Kommunikationsexpertin Heidi Glück zu den Sidelettern: „Eine dumme Aktion“

Was aber nicht angehe, sei „heiße Kartoffeln in Sidelettern zu verstecken, an Parteigremien wie dem Grünen-Bundeskongress vorbeizuschwindeln – weil es ein Täuschungsmanöver ist“, konstatiert Glück im Gespräch mit der Tiroler Tageszeitung. So haben der damalige ÖVP-Kanzler Sebastian Kurz und Grünen-Noch-Vizekanzler Werner Kogler ein Kopftuchverbot für Lehrerinnen – ein „No-Go“ für seine Partei bis dahin – mit dem Vorschlagsrecht der Öko-Partei für den ORF-Stiftungsratsvorsitzenden verquickt.