Tiroler Derby: Pirlo Kufstein Towers fordern die Swarco Raiders Tirol

Kufstein – Mit (Corona-bedingter) Verzögerung findet morgen (18 Uhr, Kufstein Arena) das zweite Tiroler Derby in der Basketball-Bundesliga statt. Im Nachtragsspiel empfangen die Pirlo Kufstein Towers dabei mit den Swarco Raiders Tirol die aktuell stärkste Mannschaft der West-Liga. „Wir haben eine sehr gute Trainingswoche hinter uns und sind heiß auf das Tiroler Derby. Wir wollen vor heimischem Publikum die Überraschung schaffen“, meinte Towers-Spieler Fabio Thaler. Die Kufsteiner liegen bei drei Siegen aus elf Spielen derzeit auf dem letzten Tabellenrang – die Innsbrucker halten indes als Leader bei neun Siegen aus zwölf Auftritten. „Das wird sicher ein interessantes Spiel. In den letzten Spielen waren die Towers sehr stark, was wir von uns leider nicht behaupten können. Wir werden uns aber bestmöglich vorbereiten und alles geben“, blickte Raiders-Coach Amir Medinow voraus. Für Kapitän Stefan Oberhauser bleibt ein Sieg das klare Ziel: „Wir wollen den Grunddurchgang unbedingt als Erster beenden. Wir müssen schauen, dass wir die neuen Spieler schneller integrieren, und gehen voll motiviert ins Spiel in Kufstein.“ (rost)