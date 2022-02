Sensationeller Auftakt! Bronze für Langläuferin Stadlober im Skiathlon

Zhangjiakou/Peking - Die Salzburgerin Teresa Stadlober hat gleich in der ersten Medaillenentscheidung der Olympischen Spiele in Peking im Skiathlon die Bronzemedaille geholt. Die 29-Jährige jubelte am Samstag hinter der Norwegerin Therese Johaug und der Russin Natalia Neprjajewa im Skiathlon-Bewerb (je 7,5 km klassisch und Skating) über die erste österreichische Frauen-Langlaufmedaille bei Winterspielen. (APA)