Drei Paare mieteten sich auch in Tirol in Hotels ein: Kreditkartenbetrug flog auf

Ischgl – Wegen Kreditkartenbetrugs stehen drei Paaren aus Lettland Anzeigen ins Haus. Die sechs Personen zwischen 33 und 52 Jahren hatten sich in vier Hotels in Tirol, Vorarlberg und Bayern eingemietet – genauer in Ischgl, St. Anton am Arlberg, Schruns und Dietmannsried. Bezahlt wurde im Voraus über eine Buchungsplattform – allerdings unter Verwendung von falschen Personendaten und widerrechtlich erlangter Kreditkartendaten. Mit selbigen wurde auch eine Hotelrechnung über diverse Konsumationen beglichen.