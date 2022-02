WSG Tirol will beim Testspiel in Dornbirn Dominanz ausstrahlen

Wattens – Vor dem Rückrunden-Auftakt in der Fußball-Bundesliga gegen Sturm Graz am 12. Feber im Tivolistadion testet die WSG Tirol heute (14 Uhr) ein letztes Mal bei Zweitliga-Nachzügler Dornbirn. Weil weiterhin sechs Mann (Oswald, Koch, Schulz, Skrbo, Anselm und Andric) fehlen, nimmt Cheftrainer Thomas Silberberger das Wort Generalprobe nicht in den Mund: „Nichtsdestotrotz will ich gegen ein Zweitligateam wie Dornbirn einen strukturierten, entschlossenen und dominanten Auftritt sehen“, fordert Silberberger im Ländle ein.