Schoko-Diebe schlugen in Deutschland gleich doppelt zu

Neustrelitz – Gleich zweimal an einem Tag hat eine auf „Schoko-Ladendiebstahl" spezialisierte Diebesbande in einem Supermarkt in Neustrelitz in Mecklenburg-Vorpommern zugeschlagen. Am Freitagmittag wurden dabei zuerst zwei Frauen und ein Mann beobachtet, teilte die Polizei mit. Ein Mitarbeiter konnte den Mann im Kassenbereichen aufhalten.