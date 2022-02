Verletzte Skifahrerin (28) nach Sturz im Pitztal von Heli geborgen

St. Leonhard i. P. – Eine Variantenfahrerin (28) ist am Freitagnachmittag im Skigebiet Rifflsee in Plangeross, Mandarfen so schwer gestürzt, dass sie ihre Fahrt nicht fortsetzen konnte. Ihr Begleiter hatte noch versucht, die 28-Jährige auf seinem Rücken ins Tal zu bringen, allerdings erwies sich das im steilen Gelände schwieriger als gedacht.