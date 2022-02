Neue Liste mit Bürgermeisterkandidat in Hart

Der ehemalige Schulleiter Werner Bösch will alte Strukturen in Hart aufweichen.

Hart i. Z. – Drei Listen mit drei Bürgermeisterkandidaten buhlen in der Zillertalgemeinde Hart um Stimmen. Neu gegründet wurde die Liste „Unabhängige für Hart (UFH)” mit Bürgermeisterkandidat Werner Bösch. „Nach jahrelangem Verwalten alter Strukturen bedarf es in Hart einer Alternative mit frischem politischem Denken”, meint er. Der 67-Jährige ist Gründer der Liste und Schulleiter im Ruhestand. „Mir liegen nachhaltige Veränderungen in unserer schönen Gemeinde sehr am Herzen”, sagt er. Ideen und Meinungen aller Harter würden dabei zählen.