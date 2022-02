Österreicher bei Lawinenunfall im Berchtesgadener Land getötet

Berchtesgaden – Ein Mann aus Österreich (61) ist bei einem Lawinenabgang im Berchtesgadener Land in Bayern ums Leben gekommen. Ein zweiter Österreicher (41) kam mit schweren Verletzungen in eine Klinik, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Die Skitourengeher befanden sich am Samstagmittag in der Nähe von Ramsau bei Berchtesgaden im Aufstieg über das Sittersbachtal auf das 2.468 Meter hohe Steintalhörndl.