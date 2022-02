Teresa Stadlober: Der „Loipenfloh“ skatete zum Bronze-Schatz

Teresa Stadlober und die Olympischen Winterspiele. Das ist eine besondere Beziehung. Für Österreichs Langlauf-Aushängeschild ging am Samstag mit der sensationellen Bronzemedaille im ersten Bewerb der Winterspiele in Peking ein Traum in Erfüllung. Als die 29-jährige Salzburgerin im Skating-Bewerb als Dritte die Ziellinie überquerte, endete gleichzeitig ein Albtraum, der sie vier Jahre lang begleitet hatte und auf den sie immer wieder angesprochen worden war. Bei den Spielen 2018 in Pyeongchang bog die Athletin über 30 km im klassischen Stil auf Silberkurs liegend auf eine falsche Strecke ab und begrub die großen Medaillenhoffnungen im Schnee. Rang neun – ein Drama.