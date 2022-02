Insgesamt fünf Verletzte bei schweren Ski- und Snowboardunfällen in Tirol

Achenkirch, Alpbach, Wattenberg, Westendorf, Sölden – Vier Ski- und Snowboardunfälle im Tiroler Unterland meldete die Polizei am Samstagabend. Zwei davon ereigneten sich im freien Gelände, zwei auf Pisten. Dabei wurden insgesamt fünf Wintersportler verletzt. Auch im Tiroler Oberland kam es zu einem fatalen Unfall: Dabei wurde eine 71-Jährige schwer verletzt.

Der Unfall ereignete sich gegen 13.30 Uhr, als die 71-jährige Frau aus Dänemark auf einer blauen Piste am Rotkogeljoch in Sölden unterwegs war. Zum gleichen Zeitpunkt fuhr auch ein 20-jähriger Deutscher talwärts. Beide Schifahrer waren mit äußerst langsamer Geschwindigkeit und unterschiedlich großen Bögen unterwegs. Im Zuge dieser Abfahrt kam es in der Mitte der Piste zu frontalen Zusammenstoß, wodurch die 71-Jährige zu Sturz kam. Während der Deutsche unverletzt blieb, wurde die Dänin schwer verletzt. Sie wurde von der Pistenrettung erstversorgt und von dieser ins Tal verbracht.