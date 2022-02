Wind als Spielverderber: Olympia-Abfahrt der Herren abgesagt

Yanqing – Die alpinen Ski-Bewerbe bei den Winterspielen in China haben mit einer Absage begonnen. Nach stundenlangem Warten entschieden Jury und Organisatoren, dass die Abfahrt der Männer am Sonntag in Yanqing wegen der heftigen Windböen nicht möglich ist. Wann das Rennen neu angesetzt wird, wird erst entschieden. Im Gespräch ist der Montag, an dem bereits der Riesentorlauf der Frauen (3.15 Uhr/live TT.com-Ticker) stattfinden soll.