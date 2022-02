Spektakulärer Auftritt, aber keine Medaille für Gasser im Slopestyle

Zhangjiakou – Das Risiko von Snowboarderin Anna Gasser im Slopestyle-Finale bei den Olympischen Spielen ist am Sonntag nicht belohnt worden. Die Kärntnerin musste sich in Zhangjiakou mit dem sechsten Platz begnügen. Nach einem mutigen Auftritt mit spektakulären Sprüngen kostete der 30-Jährigen die unsaubere Landung eines "Frontside Double Underflip 900 Indy" in ihrem letzten Lauf viele Punkte. Olympiasiegerin ist die Neuseeländerin Zoi Sadowski Synnott.