Landeshauptmann Kaiser fordert Aufklärung über Causa Tauschitz

SPÖ-Sicherheitssprecher Reinhold Einwallner erkennt in der Bestellung des LVT-Chefs ein „System Innenministerium“ am Werk. Offiziell war Tauschitz der einzige Bewerber. Auch deshalb, so lautet die Kritik, weil es sinnlos gewesen wäre, sich für den Posten zu bewerben. Das glaubt auch Einwallner: „Das ÖVP-Innenministerium geht nicht erst seit gestern die übelste aller Gangarten, wenn es um Postenschacher geht. Wenn es unliebsame Bewerber auf eine Stelle gibt, die aber für einen gewissen Günstling vorgesehen ist, wird auf die anderen Bewerber schlicht Druck ausgeübt, die Bewerbungen zurückzuziehen.“ So auch bei der Bestellung Tauschitz’. Jetzt kündigt Einwallner eine parlamentarische Anfrage „zu allen Postenbesetzungen der jüngeren Vergangenheit“ an. „Die Postenschachereien im Innenministerium, die besonders das Netzwerk der ÖVP-Niederösterreich umfassen, müssen aufgeklärt werden.“